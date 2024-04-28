مديرة صندوق النقد: نجاح “رؤية السعودية 2030” مثال على قدرة تحول الدول

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن نجاح “رؤية 2030” في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول.

وأضافت غورغييفا، خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي بعنوان: “رؤية جديدة للتنمية العالمية”، المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، أنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي على كافة الدول، حيث هناك تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول، وفق “العربية”.

وأوضحت أن 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، وفشلنا في تشارك منافع النمو على مناطق أخرى في العالم.

انطلقت في الرياض فعاليات الاجتماع الخاص حول التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بينهم وزراء ورؤساء دول من حول العالم.

ويدور موضوع المؤتمر حول التنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.