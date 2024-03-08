مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة

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رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي, اليوم, اجتماع قادة قوات أمن العمرة, بمكتب معاليه بالعاصمة المقدسة.

ورحب معاليه بالمجتمعين, ناقلًا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والخطط الوقائية وخطط الطوارئ، الهادفة إلى توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.