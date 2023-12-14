مدير الخدمات البيئية في الهيئة الملكية بينبع: تحقيق الاستدامة التي تمثل ركيزة أساسية للرؤية الطموحة من خلال إدارة النفايات والحد من استخدام المرادم الصحية

أكد مدير الخدمات البيئية في الهيئة الملكية بينبع المهندس “خالد الغامدي”، أن المملكة تسعى لتحقيق التطور والتقدم في كافة المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن تحقيق الاستدامة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030، تتمثل في الاهتمام بكافة القطاعات في المملكة والعمل على تطوريها.

وأوضح أن المملكة تسعى لإدارة النفايات والحد من استخدام المرادم الصحية، حفاظا على البيئة.