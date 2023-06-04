مدير الشؤون السياسية .. منصب الشركات بحاجة ماسة إليه

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ذات مرة كان العالم مسطحا، كما قال توماس فريدمان، ولم يكن الرؤساء التنفيذيون بحاجة إلى تفقد هواتفهم على العشاء. الآن، تأتي الأزمات واحدة تلو أخرى. كل الرهانات تتوقف عندما يتعلق الأمر بسلاسل الإمداد والطرق التجارية، ويتذرع المدققون “بعدم اليقين المادي” بشأن الحسابات، وتلاحظ مجالس الإدارة مواعيد الانتخابات في الدول الغنية. لم تعد “العلاقات الحكومية” مكانا منعزلا بالنسبة إلى الشركات.

الحرب في أوكرانيا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاجات الوقود الفرنسية، رئاسة ترمب متبوعة بقانون بايدن لخفض التضخم كلها كانت نتاجا لسياسات، كان وراءها الناخبون والقادة الذين يتصرفون بطرق لا تتناسب مع نموذج العولمة. كان المسؤولون التنفيذيون الذين تجاوزوا الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 يشعرون بالقلق بالفعل من تحديات تحول الطاقة، والتنوع، والذكاء الاصطناعي. عليهم الآن الاهتمام بالسياسة أيضا. لم تعد الحكومات وحدها هي التي تحتاج إلى سياسة خارجية، بل أصبح الأمر كذلك بالنسبة إلى جميع الشركات الكبيرة.

إذا كنت ستحول سلسلة الإمداد الخاصة بك بعيدا عن الصين، فأين ستذهب؟ الهند، أم فيتنام، أم المغرب؟ ما المخاطر التي يمكن التأمين عليها؟ ما الأنشطة التي يمكن أن تصمد أمام الاضطرابات السياسية؟ هذه لعبة حرب من النوع الذي اعتاد عليه الجنرالات. عدم اليقين الاقتصادي والسياسي جعل مزيدا من الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100 تصدر تحذيرات بشأن الأرباح في الربع الثالث من العام الماضي أكثر من أي فترة مماثلة منذ الأزمة المالية العالمية.

عند التحدث إلى المسؤولين التنفيذيين في مؤتمرات الشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدهشني أنه لا يوجد قائد واحد يمكنه مواجهة جميع التحديات. بدلا من ذلك، تحتاج الشركات الكبرى إلى شيء مثل كبار المسؤولين السياسيين. ليس بعض الأشخاص الذين سبق أن شغلوا منصبا سياسيا والذين ينشرون قائمة من جهات الاتصال التي ستنتهي صلاحيتها عندما يفقد حزبهم منصبه. بل يجب أن يكون تكنوقراطيا يفهم أن الحكومة هي مثلث دائم بين البرلمان والحزب والصحافة، وأن السياسيين نادرا ما يتقدمون على الرأي العام في أي قضية. يجب أن يكون شخصا قادرا على إيجاد حقبة جديدة من التعاون بين الجانبين اللذين في الأغلب ما يبغضان بعضهما بشكل صريح.

في الأعوام الأخيرة، لم يكن على الصناعة والحكومات في الغرب أن تقلق كثيرا بشأن بعضها بعضا. بعيدا عن الأزمة المالية، فقد عمل الجانبان إلى حد كبير في صوامع – مع قليل من التفاهم المتبادل. لكن الحكومات تصبح أكثر تدخلا. لا يقتصر الأمر على أن تشريعات بايدن الخاصة بالطاقة والرقائق تجبر الدول الأخرى على الاستجابة، بل إن التقدم التكنولوجي سيجعل التنظيم سمة مميزة لهذا العقد. عندما يطالب منشئ “شات جي بي تي” بإنشاء حواجز حماية للذكاء الاصطناعي، فهذا يمثل نقطة تحول.

في الوقت نفسه، يؤثر تغير المناخ في كيفية تفكير الدول في الزراعة والبناء والسفر. لا تزال الاختبارات الجينية غير منظمة إلى حد كبير، تقنيات جديدة لتعديل الجينات لديها القدرة على تغيير الأجيال القادمة بشكل دائم. يناقش هذه القضايا علماء بارزون، لكن السياسيين بحاجة إلى الدخول في المعركة للتصارع مع الخبراء والمبتكرين التجاريين أيضا. هل الحكومات قادرة على مواجهة التحديات؟ لقد أدركت أنها غير بارعة وبطيئة في تنظيم التكنولوجيا سريعة الحركة.

إن رفع مستواها يعني العمل بالتنسيق مع التجارة بدلا من الخضوع لجماعات الضغط. في الأغلب ما يحظى “الباب الدوار” بسمعة سيئة: عندما أصبح المستشار الألماني الأسبق، جيرهارد شرودر، رئيسا لخط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز، يمكن القول إن ذلك كان أسوأ نوع من المحسوبية. لكن قضاء عقد من الزمن في الشؤون المالية لم يضر كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان المثير للإعجاب. يمكن أن تؤدي تجربة ما يمر به الطرف الآخر إلى احترام أكبر – وتقليل السذاجة التي تؤدي إلى السيطرة التنظيمية.

غالبا ما يجد قادة الأعمال السياسة محيرة تماما، كما لو كانت لغة جديدة. في المملكة المتحدة، لا يفاجئني أن كثيرا من المسؤولين التنفيذيين مرعوبون من السياسة ويفضلون البقاء بعيدا عنها. خلال سبعة أعوام تسبب خمسة رؤساء وزراء في مآزق سياسية صعبة، على الرغم من أنهم ينتمون إلى الحزب نفسه. أسس ديفيد كاميرون، بالخطأ، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لدى بوريس جونسون خطة لذلك، وقدمت ليز تراس للشعب “مخاطرة حمقاء” في شكل رهون عقارية أعلى. حتى قبل ذلك، في الأغلب ما أخفق رجال الأعمال الذين دخلوا الحكومة.

من جانبها، يجب على الحكومة التوقف عن التعامل مع العلاقات التجارية على أنها مجرد مسرح وأن تجد طرقا للاستماع فعليا. في مراحل مختلفة من مسيرتي المهنية، جلست على جوانب مختلفة من الطاولة في اجتماعات بين الرؤساء التنفيذيين ووزراء الحكومة. لقد شاهدت الرؤساء التنفيذيين يفشلون بشكل واضح في التواصل، ولا يفهمون ما يمكن الحصول عليه من الحكومة وما لا يمكن الحصول عليه، ورأيت الوزراء يفشلون في إدراك أن ما من أحد سيقول أي شخص أي شيء مفيد إذا كان منافسه موجودا في الغرفة.

تتأثر الأعمال أيضا بالمقايضات التي تجريها الحكومات بين الاقتصاد والأمن القومي. من الممكن أن يؤدي هذا إلى تغيير المؤسسات التي سيسمح لها بالفشل بالفعل. البنوك، وشركات التأمين، والسكك الحديدية، والجامعات. قد ينتهي الأمر بتلك المستقلة نظريا في عديد من الدول أن تكون محمية من الناحية العملية. هل كانت خطوة الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم في بنك سيليكون فالي علامة على أشياء مقبلة؟

سيحتاج كبير المسؤولين السياسيين إلى التسامح مع الغموض. مستوى عدم اليقين مرهق، وربما يكون هو السبب في انخفاض متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين الجدد لأول مرة. إتش آر ماكماستر، الفريق السابق ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وصف ذات مرة فترة ما بعد الحرب الباردة بأنها “عطلة من التاريخ”. لكن الآن، عادت الجغرافيا السياسية للانتقام.