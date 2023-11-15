مدير المستشفيات في غزة: مجمع الشفاء الطبي تعرض لـ 8 انتهاكات إسرائيلية جسيمة

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة، أن مجمع الشفاء الطبي تعرض لـ 8 انتهاكات إسرائيلية جسيمة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعارف عليها باقتحامها مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة، ما يشير إلى أن حربها لها أهداف أخرى.

وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لحياة المدنيين والمصابين داخل مجمع الشفاء مطالبا المجتمع الدولي بتدخل عاجل.