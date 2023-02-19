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مدير برنامج الزلازل والبراكين: المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 11:45 مساءً

أكد خالد يوسف مدير برنامج الزلازل والبراكين في “المساحة الجيولوجية”، أن المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن.

وقال عبر برنامج نشرة التاسعة، الذي يُعرض عبر قناة الإخبارية: “الحمد الله المملكة بعيدة تمامًا عن مناطق الأحزمة الزلزالية، ذات النشاط الزلزالي العنيف، من حيث القدر الزلزالي، كما حدث في الآونة الأخيرة في جمهورية تركيا وسوريا”.

وأضاف، أن هذا يحدث بسبب السمات الجولوجية، ونحن في المملكة نختلف كثيرًا عن جولوجية هذه المناطق، والوضع إن شاء الله آمن وليس هناك أي مخاوف.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 11:45 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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