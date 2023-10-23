مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع في غزة يزداد خطورة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثّف

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية “أمجد الشوا” أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعاني من صعوبات كثيرة مع استمرار القصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية في القطاع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تستهدف المنشآت المدنية والمراكز الطبية بالإضافة إلى المدارس التي تضم النازحين الفلسطينيين في جريمة حرب ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.