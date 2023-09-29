مدير عام إدارة العمل التطوعي: هناك 6 فئات تقدم لهم الجائزة الوطنية للعمل التطوعي وسجلنا في المنصة أكثر من 1,5 مليون متطوع

أكد مدير عام إدارة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية “مشاعل المبارك”، أن هناك 6 فئات تقدم لهم الجائزة الوطنية للعمل التطوعي.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة الموارد البشرية تهتم بالعمل التطوعي كجزء أساسي من منظومة العمل والمجتمع السعودي.

وبين أن إدارة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية سجلت في المنصة أكثر من 1.5 مليون متطوع.

وأشار إلى أن المجتمع السعودي يحب العمل التطوعي، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيادة أعداد المتطوعين في المملكة.