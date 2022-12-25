مدير عام السجون يدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2022

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دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2022 تحت شعار: ” لنفتح أمامهم الأمل والعمل”، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشارك المديرية العامة للسجون المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال التعريف بالمراكز التأهيلية التخصصية (فجر وإشراقة وثقة) التي تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي للنزلاء وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم، وفتح الأمل والعمل أمامهم بدورات تدريبية متخصصة وإكسابهم المهارات الحرفية ومساعدتهم على استكمال دراستهم في جميع المراحل التعليمية.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا للتطور التاريخي للبرامج الإصلاحية المنفذة داخل السجون وانعكاساتها على الجوانب المعرفية والسلوكية للنزلاء، حيث تعمل مديريات سجون المناطق على تفعيل هذه المناسبة من خلال العديد من البرامج والفعاليات لجميع النزلاء والنزيلات.