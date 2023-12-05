مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر: وصلنا آلاف الجرحى بإصابات بالغة إلى المستشفيات.. ونشكر مركز الملك سلمان للإغاثة على المساهمة الإنسانية

أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر “روبرت مارديني”، أن سكان قطاع غزة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن قطاع غزة لا يوجد به منطقة آمنة نهائيا للمدنيين العزل، مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي يعمل بكل طاقته في القطاع من أجل إنقاذ ما يمكن من إنقاذه من الجرحى والمصابين، والعمل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين.

وشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه من مساهمة إنسانية كبيرة، ساعدت رفع بعض من المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.