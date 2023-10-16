مدير قسم النشاط بتعليم مكة: للمرة الأولى أبناء مكة يحققون المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت

أكد مدير قسم النشاط بتعليم منطقة مكة المكرمة “عاطف سليماني”، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق التقدم والإنجاز العلمي في كافة المجالات والأنشطة التعليمية المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه للمرة الأولى يحقق أبناء مكة المكرمة المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت.

وأشار إلى أن المسابقة العالمية “الأولمبياد العالمي للروبوت”، تستهدف الطلاب من سن التاسعة إلى سن الـ 18 عاما.

وبين أنه بفوز أبناء مكة المكرمة تم تأهيلهم للمشاركة في المسابقة على المستوى الدولي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.