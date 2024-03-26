مدينة ميسي.. عصابة مخدرات تهدد دي ماريا بـ “القتل”

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تلقى أنخيل دي ماريا، بطل كأس العالم 2022، تهديدا بالقتل، صباح الثلاثاء، بمنزل عائلته في مدينة روزاريو، التي ينحدر منها أيضا الأسطورة ليونيل ميسي، والتي تشهد تصاعدا في وتيرة العنف بسبب المخدرات.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، ألقت سيارة سوداء طردا أمام منزل عائلة دي ماريا الريفي، وذلك بعد تصريحات النجم الأرجنتيني ضد أعمال العنف وتهريب المخدرات في المدينة، وتضمنت الرسالة التي تلقاها والد اللاعب: أخبر ابنك أنخيل ألا يعود إلى روزاريو مرة أخرى، لأنه إذا عاد سنقتله، نحن لا نرمي قطع الورق، نحن نلقي الرصاص والقتلى.

وكشفت التقارير، أن عائلة دي ماريا سمعت أربع طلقات نارية عندما ألقت عصابة المخدرات الطرد، ويتواجد لاعب بنفيكا في معسكر إعدادي لمنتخب الأرجنتين بالولايات المتحدة وفق “العربية”.

وكان دي ماريا علق في الأيام الماضية عن أعمال العنف وتهريب المخدرات في مدينته، قائلا: لدي والدي وأخواتي هناك، ما يحدث يؤثر علي، ويصدمني كثيرا.