مدينة ينبع الصناعية تحصل على جائزة المملكة للإدارة البيئية بمؤتمر وزراء بيئة العالم الإسلامي

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حصلت مدينة ينبع الصناعية على المركز الأول في جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي فرع “المدينة الخضراء الصديقة للبيئة” ، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي في محافظة جدة .

وتعد هذه الجائزة واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة على مستوى دول العالم الإسلامي حيث تهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن ملف ترشح مدينة ينبع الصناعية للجائزة ارتكز على جهودها وإنجازاتها في المحاور التالية : جودة الهواء المحيط والبيئة الصوتية , والمحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي , وإدارة النفايات وإعادة تدويرها, واستخدام المياه العذبة والمياه العادمة وإعادة استعمالها, والتدبير المستدام للأرض والتشجير الحضري، والتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه، واستخدام الطاقة بشكل مستدام والمحافظة عليها ,والنقل النظيف والمستدام والذكي ، والبنايات الخضراء والذكية.