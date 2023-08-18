مدّعو تفسير الأحلام والرقية الشرعية يستغلون بثوث “التيك توك” للتكسب المالي والإيقاع بالضحايا.. إليك التفاصيل

نشر برنامج MBC في أسبوع، تقريرا، حول مدعو تفسير الأحلام والرقية الشرعية على برنامج “تيك توك”.

وذكر أن هناك سوق جديد لباعة الوهم والدجل عبر بثوث “التيك توك”.

وبين أن بائعي الوهم والدجل والخرافة يستغلون الفتيات والشباب من أجل أغراض كسب المشاهدات على “التيك توك” لجني الأموال.

وأفاد بأن أضغاث أحلام البسطاء لها سوق آخر في “التيك ـتوك”، لكن الدجالين يستغلون الفتيات أسوء استغلال، حيث إنه من الممكن أن يقوم الدجال في نهاية المطاف بطلب المريضة للزواج.

وأضاف أنه مع غياب الرقيب والمنظم لبثوث باعة الوهم والدجل، باتت الرقية الشرعية وتفسير الأحلام السلعة الأبرز في برنامج “التيك توك”.