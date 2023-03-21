مذكرة تعاون بين المركز الوطني للغطاء النباتي وجمعية الطائف الخضراء

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شهد وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية الطائف الخضراء؛ تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي للغابات .

ومثَّل المركز في التوقيع على المذكرة مدير عام الإدارة العامة للمراعي بالمركز الدكتور مشعل الحربي، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الادارة الدكتور سعد العتيبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر في محافظة الطائف، ورفع الوعي البيئي لجميع أطياف المجتمع، سعيًا إلى تحقيق الاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

واوضح رئيس مجلس الادارة في جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي أن الجمعية تسعى في ضوء توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية نحو التكامل مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها وتحتاج محافظة الطائف إلى التفكير والتخطيط واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف من خلال التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.

وتضمنت المذكرة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات، منها: التعاون وبذل الجهود الممكنة لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين لتحقيق اهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع في محافظة الطائف وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتزويد الطرف الثاني بالمخططات الخاصة بها لتقديم الاستشارات الفنية و التعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية والمعالجة في عمليات الري و التعاون في عقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته والمشاركة في تنفيذ المبادرات، والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي وتعزيز السلوكيات الايجابية في حمايته و المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية ذات العلاقة.