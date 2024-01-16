مربع الرياض .. بوابة لعالم آخر من الإبهار والتطور

سليمان السالم

تتطلع العاصمة الرياض إلى أن تكون محطة جذب سياحية واقتصادية رائدة في المنطقة، وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة وحديثة، واحدة من هذه المشاريع الطموحة، “مشروع المربع الجديد”، الذي تم الإعلان عنه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 2023.

يمتد حي المربع الجديد على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً، ويعتبر هذا المشروع بمثابة بوابة حضارية حديثة ومتطورة تطل على مستقبل مشرق. يقوم المشروع بتطوير أكثر من 25 مليون متر مربع من الأراضي، ويشمل وحدات سكنية فاخرة، فنادق عالمية المستوى، مساحات تجارية ومكتبية، ومراكز ترفيهية ومرافق مجتمعية.

من أبرز مميزات مشروع المربع الجديد أنه يحوي نظام نقل داخلي متطور، مما يضمن راحة وسهولة التنقل لسكان المشروع وزواره، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشروع بموقع استراتيجي متميز، حيث يبعد فقط 20 دقيقة بالسيارة عن المطار، مما يسهل الوصول إليه ويجعله قطبًا حضريًا مركزيًا.

يتوسط مشروع المربع الجديد “برج المكعب”، وهو معلم إبداعي استثنائي يعتبر أكبر هيكل مبني من نوعه؛ وسيكون وجهة متميزة تقدم مجموعة واسعة من الخيارات التجارية والثقافية والسياحية؛ ويقدم البرج وحدات سكنية وفندقية فاخرة، إضافة إلى مساحات تجارية ومرافق ترفيهية؛ وتم تصميم البرج على شكل قاعدة حلزونية ساحرة، مستوحاة من الطراز المعماري النجدي التقليدي، مع استخدام أحدث التقنيات والصور الإبداعية المجسمة لإنشاء تجربة فريدة من نوعها.

مشروع المربع الجديد يعد واحدًا من أبرز المشاريع الطموحة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تعريف التنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية وتطوير قطاعات واعدة، يعكس هذا المشروع التزام المملكة بتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة في القطاع العقاري.

من خلال مشروع المربع، يتم توفير تجربة فريدة للسكان والزوار فيما يتعلق بنوعية العيش والعمل والترفيه، يمكن للسكان الاستفادة من المنازل الفاخرة والحديثة، والتي تتوفر بتصاميم معمارية مبتكرة وتجهيزات عصرية، كما يتوفر للسكان والزوار العديد من الفنادق المتميزة التي تقدم خدمات عالية الجودة وتجربة إقامة فاخرة.

ويوفر المشروع أيضاً فرص عمل واسعة في مجالات متنوعة، سواء في القطاع التجاري أو الخدمات الفندقية أو الأعمال المكتبية، ويمكن للسكان العمل في مكاتب حديثة ومجهزة بتكنولوجيا عالية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المنطقة.

وعلى صعيد الترفيه والتسلية، يوفر مشروع المربع العديد من المرافق الرائعة والمساحات العامة، التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة حيث يمكن للسكان الاستمتاع بالمنتزهات والحدائق الجميلة، والمراكز الترفيهية المتنوعة، والمساحات المخصصة للرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في المراكز التجارية الحديثة والمتنوعة التي توفر مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

إن مشروع المربع في الرياض يعد تحفة معمارية وابتكارية تعكس رؤية المملكة الطموحة للمستقبل، ويتوقع أن يكون هذا المشروع محركًا للتنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة بجانب المشاريع العملاقة الأخرى القائمة و التي ستقام مستقبلاً.

“المربع” سيعزز مكانة الرياض كوجهة متعددة الثقافات والأنشطة، بفضل توجه المملكة نحو التنمية المستدامة والابتكار، ويمكن لمشروع المربع أن يصبح بوابة لعالم آخر من الإبهار والتطور في قلب المملكة العربية السعودية.

إعلامي سعودي