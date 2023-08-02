مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك

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أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل نادي الزمالك المصري وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات.
وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، الأربعاء: “أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل”.
وأضاف: “الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن أنا خارج المشهد أنا مشجع درجة ثالثة وستجدني في المدرج”.
وأردف: “أقول أمام مصر كلها أنا خارج المشهد يا ممدوح يا عباس ارفع الحجز”.
وتابع: “أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك وهو أقر في عام 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه”.
وأوضح: “سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب الرئيس لكنه رحل لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة”.
وأتم مرتضى تصريحاته: “أقول لممدوح عباس الأزمة بيننا انتهت”.