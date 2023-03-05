مرضى الكبد والصيام في رمضان.. الغالبية يمكنهم الصيام ونوع واحد ممنوع

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بعض الدراسات أظهرت أن هناك علاقة قوية بين مرضى الكبد والصيام حيث وجدوا أن الصيام المتقطع يجعل الشخص قادراً علي تحسين صحته.

أفاد الباحثون أن مرض الكبد الدهني ناجم عن تراكم الدهون والالتهابات داخل جسم الإنسان. حيث إن ما يقرب من 65٪ من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بهذا المرض. فما هي العلاقة بين مرضى الكبد والصيام في رمضان؟

مرضى الكبد والصيام

من الواضح أن مرض الكبد الدهني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور مقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني. حيث أوضح الباحثون أن ترك المرض دون رادع يتسبب في الكثير من المضاعفات الأكثر خطورة مثل تليف أو فشل الكبد. إلا أن العلم لم يترك مجالاً لتطور هذا المرض، حيث ظهر العديد من العلاجات والخيارات الدوائية الجيدة للحد من هذا المرض.

لهذا، حرصنا اليوم على الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور حول مرضى الكبد والصيام من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون من مشاكل أو اضطرابات في الكبد، خاصة أن شهر رمضان الكريم يدق الأبواب -أعاده الله عليكم وعلينا بكل الخير والبركات.

هل يستطيع مريض الكبد الصيام؟

هناك ثلاث حالات خاصة بـ “مرضى الكبد والصيام”، هم:

مريض الكبد الدهني: وهو الحالة التي يصلح فيها الصيام، بل يكون معالجاً للدهون المتراكمة على الكبد. مرضى تليف الكبد المتقدم: وهذا النوع من المرض المتقدم سواء في المرحلة الثانية أو الثالثة من أمراض الكبد ممنوعين تماماً من الصيام. فقد ينتهي الأمر بهم إلى الغيبوبة الكبدية. مريض التهابات الكبد أو تليف الكبد من المرحلة الأولى: وهنا يمكن أن تنشأ علاقة بين مرضى الكبد والصيام بشرط عدم تناول الملح أو المخللات.

هل الصيام يرفع انزيمات الكبد؟

ارتفاع أنزيمات الكبد يعد علامة بأن الكبد لا يعمل بشكل صحيح، إلا أنه لا يشير إلى منع الشخص من الصيام. لذلك، ينصح أغلب أطباء الكبد بمعرفة الأسباب أولاً ومعالجتها لتجنب حدوث أي مضاعفات. فقد ترجع الأسباب إلى الآتي:

داء الكبد الدهني.

التهاب الكبد.

اضطرابات الكبد.

عدوى فيروس إبشتاين بار.

حصى المرارة.

تسمم الدم.

سرطان الكبد.

التهاب الكبد المناعي.

هل الجوع يضر الكبد؟

هل تعلم! أن الصيام يمكن أن يزيد من إمكانية تعافي الكبد، خاصة الكبد الدهني. فأثناء الصيام تقل كمية الأطعمة التي تدخل الجسم، وبالتالي تقل عملية معالجة الكبد للمواد الغذائية داخل الأطعمة. وهنا يجب الالتزام باتباع بعض النصائح لإفطار مريض دهون الكبد الثلاثية.

مرضى الكبد والصيام: العادات الغذائية

تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهو حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يستند إليه الأشخاص لما فيه من تقوية للجسد وتنشيط لكل أجهزته. تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور إلى وجبات صغيرة. ينصح لمريض الكبد أن يقوم بعملية هضم جيدة وبشكل بطيء. تناول كمية وفيرة من السوائل ما بين الإفطار والسحور. يفضل الابتعاد عن المشروبات السكرية أو الحلويات الشرقية. محاولة التقليل من الأطعمة الدسمة وتجنب المقلي. تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي. الإكثار من الفواكه غير السكرية.

هل الصيام يعالج تليف الكبد؟

يفضل عدم صيام المرضى المصابين بتليف الكبد وهذا من أجل عدم إجهاد الكبد أكثر من اللازم. حيث إن صيام 8 ساعات فقط قد يدخل المريض في حالة من التعب وقد يصل الأمر إلى غيبوبة كبد.

على الجانب الآخر، فإن مرضى التهابات الكبد الوبائية لا يمتنعون عن الصيام سواء إذا كان المريض مصاباً بفيروس (A) أو (B) أو (C). إلا أنه يلزم اتباع بعض النصائح لإفطار مرضى الفيروسات الكبدية.

متى يكسر مريض الكبد الصيام؟

يجب على مريض الكبد كسر صيامه فور ظهور أحد الأعراض التالية:

انخفاض مستويات السكر في الدم.

قلة التركيز.

الشعور الذائد بالتعب.

اصفرار الجلد أو بياض العين.

الصداع.

الميل إلى النوم.

عدم انتظام ضغط الدم.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

في النهاية، تجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ قرار الصوم من أجل التأكد ما إذا كان الصيام مفيداً أم ضاراً لصحتك. تذكر أنه لا يجب الاستهانة بالكبد، فهو العضو الأساسي للتخلص من السموم داخل الجسم.