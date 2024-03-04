“مركز الحياة الفطرية” ينظم فعاليات لربط المجتمع بالكوكب احتفاءً باليوم العالمي للحياة الفطرية

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احتفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية باليوم العالمي للحياة الفطرية الذي يصادف يوم 3 مارس من كل عام، وذلك تحت شعار “ربط الناس بالكوكب الابتكارات الرقمية في المحافظة على الحياة الفطرية”؛ عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للمناسبة، واستهدفت الفعاليات مختلف فئات المجتمع، وتضمنت محتوياتها الكثير من الجانب التوعوي في إطار علمي يناسب الجمهور المحلي.

ويأتي اليوم العالمي للحياة الفطرية فرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان، وأهمية التقنيات والابتكارات الرقمية في ربط الإنسان بالطبيعة، ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها، والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وهو الأمر الذي يزيد فرص الاستدامة البيئية بشكل عام بوصف التوعية البيئية حجر أساس في تحسين التوازن البيئي.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن شعار المناسبة هذا العام جاء لتسليط الضوء على دور الابتكارات الرقمية في المحافظة على الحياة الفطرية، ويعود الفضل فيه بالمقام الأول للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، حيث يمتلك المركز حالياً منظومة تقنية متكاملة، كان لها أكبر الأثر في رفع كفاءة وفاعلية الأعمال في المركز، وتتضمن أنظمة مراقبة وتحكم بها أكثر من 200 مؤشر لحظي، إضافة إلى أسطول متكامل من الأنظمة المسيرة الذي يعد أحد أكبر الأساطيل المدنية تنوعًا بالقدرات والمستشعرات، ويحتوي على طائرات وغواصات مسيرة وذاتية التحكم، إضافة إلى أجهزة الرصد البصرية، وأجهزة تتبع الكائنات، وغيرها من التقنيات.

من جهته دأب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انطلاقًا من دوره بصفته مظلة وطنية لقطاع الحياة الفطرية على الاحتفاء بالمناسبة العالمية بشكل سنوي, وذلك من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الهادفة لإبراز دور التقنيات الرقمية والابتكارات لإثراء التنوع الأحيائي والمحافظـة علـى الحيـاة الفطريـة بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعظيـم الأثر المنشـود.

ونظم المركز اليوم عددًا من الفعاليات ذات الطابع التثقيفي في مختلف مناطق المملكة، تضمنت احتفالًا في المقر الرئيسي للمركز يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي يستخدمها المركز في أنشطته لحماية والمحافظة، وكذلك الدراسات الاستكشافية، وتضمنت الفعاليات أيضاً معارض تفاعلية في كل من الرياض وجدة والخبر، تحتوي على أنشطة وأفلام توعوية من إنتاج الفريق الإعلامي التابع للمركز.

كما تضمن الاحتفاء حملة توعوية مكثفة عبر منصات المركز في مواقع التواصل الاجتماعي اشترك فيها العديد من المسؤولين والشخصيات العامة تدعو للالتزام بحماية الحياة الفطرية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يحرص من خلال فعالياته على تحقيق شراكة هادفة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، حيث قطع شوطاً كبيراً في الوصول لمستهدفاته في هذا المجال، ولا يزال يعمل لمزيد من جعل الحياة الفطرية والمحافظة عليه أسلوب حياة لدى أفراد المجتمع.