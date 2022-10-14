مركز الغدد الصماء والسكر بطريف‎ ‎يحتفي باليوم العالمي للإبصار

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احتفى مركز الغدد الصماء والسكر بمحافظة طريف, باليوم العالمي للإبصار تحت شعار “العناية بالعين للجميع “.

واشتمل المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة على العديد من اللوحات التوجيهية عن ‏أمراض العيون المختلفة، والوقاية منها، وطرق علاجها مع الكشف على ‏الزائرين وتقديم المشورات الطبية لهم على كيفية التعامل بقطرات العيون ‏وطرق حفظها.

‏ وأوضح مدير مركز الغدد الصماء والسكر بطريف الاختصاصي ناصر الرويلي، أن مثل هذه المشاكل الصحية ذات صلة مباشرة بمجالات الرعاية الصحية، ولها دور مهم للعناية بمرضى العيون، حاثاً جميع المرضى على أهمية الكشف المبكر لكل من يعاني من ضعف البصر.