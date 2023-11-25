مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز أعماله الإنسانية في المؤتمر السابع للجمعية السعودية للأشعة التداخلية بالرياض

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أوضح مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور علي بن سعد القرني أن المركز يعد واجهة حضارية للمملكة العربية السعودية وذراعًا إنسانيًا طليعيًا مختصًا بتقديم المساعدات الخارجية للمملكة في الخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي القرني في المؤتمر السابع للجمعية السعودية للأشعة التداخلية المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 23 – 25 / نوفمبر / 2023 وذكر الدكتور القرني خلال جلسة عن إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة الدولية أن المركز تأسس وفقا لتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 13 مايو 2015 م معتمدًا على مبادئ الشفافية والحيادية والاحتراف المهني، معددًا مشاريع المركز التي بلغت حتى الآن 2.625 مشروعًا نفذت في 94 دولة بقيمة تجاوزت 6 مليارات و 483 مليونًا و 571 ألف دولار أمريكي، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها من القطاعات الحيوية، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

كما أبرز البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع الأطراف الصناعية، فضلًا عن البرامج التطوعية.

وأفاد الدكتور علي القرني أن عدد البرامج التطوعية المنفذة حتى الآن بلغت 492 برنامجًا تطوعيًا في المجالات الطبية والتعليمية والحرفية والتدريبية نفذت في 36 دولة حول العالم استفاد منها أكثر من مليون فرد تم خلالها إجراء أكثر من 136 ألف عملية جراحية، مبينًا الآلية المتبعة للتطوع من خلال التسجيل في البوابة السعودية للتطوع الخارجي كون المركز هو القناة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن التطوع الخارجي.