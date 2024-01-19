مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورة “الموجهين على الكفايات الأساسية للتعليم في حالات الطوارئ” في محافظة أبين

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة أبين دورة “الموجهين على الكفايات الأساسية للتعليم في حالات الطوارئ” التي تهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس الحكومية على التعليم في حالات الطوارئ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، استفاد منها (35) موجهاً وموجهة في مديريات زنجبار و خنفر و لودر و مودية و الوضيع بالمحافظة.

وأشاد مدير فرع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذبياني بمستوى تفاعل المشاركين في البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن التدريب يهدف إلى رفع مستوى أداء المعلمين وتحسين جودة التعليم في المدارس المستهدفة ، موضحا أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على دعم مشاريع في قطاع التعليم وقطاعات أخرى حيوية عبر شركاء المركز الأمميين والدوليين والمحليين.

من جانبه ثمّن مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبين الدكتور وضاح المحوري, أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي للموجهين لتعزيز مهاراتهم التعليمية في مجال تأهيل كوادر القطاع التربوي بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف (250) موجهاً وموجهة في (5) محافظات هي تعز، أبين، عدن ، لحج ، الضالع ، حيث سوف يعملون في إطار مدارس محافظاتهم على تدريب (15 ألف) معلم ومعلمة على أساليب التدريس وجودته للرفع من مهاراتهم وأداءهم التدريسي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لرفد القطاع التعليمي والنهوض بالمستوى المهني للكادر الإداري والتدريسي في اليمن.