مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بودغوريتسا أمس الأول، مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم بالجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود رفعت فيزيتش، ورئيس البرلمان المحلي فاضل تايوشفيتش، ومساعد وزير الأقليات وحقوق الإنسان بالجبل الأسود عامر داسيتش، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا هناك خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح السفير فيصل حفظي خلال التدشين أن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المتضررة حول العالم، مبيناً أن ذلك يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالوقوف بجانب المحتاجين والمتضررين وتقديم العون لهم.

فيما أعرب رفعت فيزيتش عن شكر وامتنان حكومة وشعب الجبل الأسود بما تقدمه مملكة الإنسانية من دعم في كافة القطاعات الحيوية وتقديم الأمن الغذائي لهم، ناقلا تحيات وتقدير المشيخة الإسلامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الدؤوبة في إيصال المساعدات وتعزيز الأمن الغذائي الذي يسهم – بمشيئة الله – في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الازدهار والتقدم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لهم.