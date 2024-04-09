مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر للعام 1445هـ في 8 محافظات يمنية

المناطق_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة عدن مشروع زكاة الفطر 1445هـ، لتوزيعها في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التنمية ومدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد بن علي الصماتي أن مشروع زكاة الفطر يجسد مبدأ التكافل الإنساني، معبراً عن شكره الجزيل لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الداعمة لمختلف المشاريع التي تستفيد منها الفئات المحتاجة في بلاده.

فيما أفاد منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه أن توزيع زكاة الفطر ستسهم في التخفيف على الأسر المحتاجة خلال أيام العيد من خلال توفير مادة الأرز، مضيفاً أن مشروع زكاة الفطر 1445هـ يأتي ضمن برامج ومشاريع ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الأمن الغذائي وقطاعات حيوية أخرى.