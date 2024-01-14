مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طبية لوزارة الصحة السنغالية لمكافحة وباء الملاريا

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم مساعدات طبية لوزارة الصحة السنغالية لمكافحة وباء الملاريا والوقايه منه، التي ستسهم -بإذن الله- في دعم القطاع الصحي والحد من الوفيات هناك.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومدير مكتب وزيرة الصحة السنغالية سيرين إمباي، وعدد من المسؤولين، وممثل من المركز.

وقدمت وزارة الصحة السنغالية شكرها الوافر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قُدم من مساعدات إغاثية وإنسانية للسنغال.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمساعدة المستفيدين في جمهورية السنغال، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.