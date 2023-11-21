مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل بسقطرى

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل بسقطرى، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر 2023م، بمشاركة 17 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 372 مريضًا، وإجراء 18 عملية جراحية في مجال المسالك البولية، و12 عملية أخرى في مجال جراحة الأطفال، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.