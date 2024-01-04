مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بتركيا

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 يناير 2024م، بمشاركة 23 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 262 فردا، وتقديم 23 جلسة للعلاج الطبيعي و22 استشارة علاجية، وتركيب 5 أطراف صناعية وصيانة 5 أطراف أخرى.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم .