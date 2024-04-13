مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بصعدة خلال شهر فبراير الماضي

المناطق – واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 269 فرداً، خلال شهر فبراير 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 74 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 49 حالة، وعيادة الباطنية 104 مرضى، وعيادة الصحة الإنجابية 21 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 21 حالة.

وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 100 فرد، وصُرفت الأدوية لـ 245 مريضاً، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 20 مستفيداً، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات، وضخ 59.400 لتر من المياه الصالحة للشرب.