مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مثمنين الوقفة السعودية غير المستغربة لنجدتهم وتقديم العون الإنساني العاجل لهم الذي خفف الكثير من معاناتهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.