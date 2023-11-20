مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.040 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان في باكستان

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.040 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت، وقلعة سيف الله، بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.280 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.