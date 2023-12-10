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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.338 قسيمة شرائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في عدة مناطق بلبنان

10 ديسمبر 2023 - 9:18 مساءً

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.338 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق عكار والناعمة والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.338 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

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10 ديسمبر 2023 - 9:18 مساءً
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