مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.822 كيسًا من الأرز في عدة مديريات بمحافظة تعز

المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1.822 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديريات المخا وصاله والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 12.754 فردًا بواقع 1.822 أسرة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ وذلك بهدف دعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ للتخفيف من معاناتهم.