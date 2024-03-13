مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 210 سلال غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس 210 سلال غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا، استفاد منها 1.260 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية غانا للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5,300 سلة غذائية تزن الواحدة منها 59,8 كيلوجرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 31,800 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً في 5 مدن بجمهورية غانا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف بقاع الأرض.