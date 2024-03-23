مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 400 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 2.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بالجبل الأسود للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا خلال شهر رمضان المبارك.