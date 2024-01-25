مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لتوفير 500 وحدة سكنية مؤقته للمتضررين من الزلزال في سوريا

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اليوم برنامجا تنفيذيا مشتركا مع جمعية غراس الخير الإنسانية، لتوفير 500 وحدة سكنية مؤقتة للمتضررين من الزلزال في مدينة مارع بريف محافظة حلب في سوريا, حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس مجلس إدارة جمعية غراس أمجد عبدالرحمن أرسلان.

وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.