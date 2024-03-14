مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة دعم مالي للمسح والإزالة على الأراضي الملوثة بالذخائر في العراق

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم – عبر الاتصال المرئي – مذكرة دعم مالي مع وزارة البيئة العراقية؛ لتمويل مشاريع المسح والإزالة والسيطرة النوعية على الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية في بعض المحافظات بالجمهورية العراقية.

ووقع على المذكرة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي وزير البيئة العراقي المهندس نزار محمد سعيد آميدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومعالي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود السعودية المبذولة عبر المركز لدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف مجالات الدعم الإنساني .