مركز الملك سلمان للإغاثة يُنفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بمشاركة 12 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 50 حالة، وإجراء 7 عمليات جراحية، إلى جانب صرف الأدوية الطبية لـ30 شخصاً.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.