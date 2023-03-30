“مركز سكري بريدة” يعيد المشي لمصاب بترميم مفاصل كاحله

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أجرى فريق طبي بجراحة القدم السكريّة في مركز السكري والغدد الصماء ببريدة تدخلاً جراحياً أسهم في استعادة مريض قدرته على المشي.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن المريض مصابٌ بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، مع معاناته من خلع وكسور في مفصل الكاحل الأيمن، مما تسبب له بإعاقة عن المشي وأصبح مقعداً على الكرسي المتحرك.

وأضاف أن المريض خضع لعملية ترميم بمفصل الكاحل الأيمن باستخدام جهاز اليزاروف ، ومن ثَم أصبح يعتمد على نفسه في الوقوف والحركة وتمكن من المشي بصورة طبيعية.