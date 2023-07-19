أمين الرياض: مركز مشاريع البنية التحتية سيعمل على تنظيم أعمال مشاريع الجهات الحكومية والخاصة

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أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز، أن إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، سيعمل على تنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات تنسيق وتخطيط مشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن المركز سيسهم في تحسين المشهد الحضري وتطوير الوضع الراهن للمشاريع، من خلال وضع الأنظمة واللوائح، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، ووضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات وأساليب العمل في مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار تراخيص أعمال المشاريع وإدارتها، ومراقبة الأعمال والتفتيش عليها.

ولفت إلى أن المركز سيعمل أيضا على إنشاء منصة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتمكين الجهات من الاطلاع على المخطط الشامل والتفصيلي لأعمال المركز، بجانب إعداد تقارير لتقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة بما يضعه المركز وفق اختصاصه.

ونوه بأن المركز سيرفع نسبة امتثال مشاريع البنى التحتية في الرياض، وضمان العمل بشكل ينعكس على جودة الحياة داخل المنطقة ورفع التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المشاريع، وذلك للسعي في تحقيق مستهدفات الرياض والوصول بها إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في جلسته يوم أمس (الثلاثاء)، على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وتعيين رئيس ربلمجلس إدارة المركز، وسيضم المركز عدداً من الجهات من بينها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارتي الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.