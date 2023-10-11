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قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن مروحيات جيش الاحتلال تمشط شمال إسرائيل بعد أنباء عن محاولات تسلل من قبل طائرات مسيرة لبنانية.

وأكد إعلام إسرائيلي، أن قوات الاحتلال تلقي قنابل مضيئة بكثافة على الحدود مع لبنان.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هناك محاولات تسلل جوي من لبنان.

وقالت ” إنتل تايمز”، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

وأكد الإعلام العبري، أن “دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة “أفيفيم”.