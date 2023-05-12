مزاد جديد لبيع “سيارات” في جمرك الوديعة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الوديعة (الثلاثاء) المقبل، وفق عدة ضوابط واشتراطات منها التسجيل المُسبق.

وأوضحت الهيئة، أنه يُشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 15% علاوةً على قيمة البيع.

وشدّدت على أنه لا يحق دخول المزاد للمزايد إلا أن يكون الشيك باسمه على أن يتم مطابقته قبل الدخول، كما يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، كما أنه في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.