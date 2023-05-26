مزاد للإبل في مهرجان جادة تبوك

المناطق_واس

أعلنت اللجان المنظمة لمهرجان جادة الإبل في تبوك عن إطلاق مزاد الإبل المصاحب للمهرجان يوم الخميس الأول من يونيو المقبل ويستمر لمدة شهر .

ويُعد المزاد فعالية مهمة لتنشيط حركة البيع والشراء، وحراكًا تجاريًا لتسهيل عملية التواصل بين المستثمرين والمتعاملين معهم في هذا المجال من مستهلكين وأصحاب الاختصاص ، وفق إجراءات وأنظمة تحفظ حقوق الجميع، وتحت مضلة رسمية وبشكل منظم، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف والمستفيدين من المزاد، ودعم الموروث العربي لسكان جزيرة العرب والمحافظة عليه وتعزيزه وافدًا اقتصاديًا يعزز من مكانة وأهمية الإبل.

يذكر أن مهرجان جادة الإبل بتبوك سيقام خلال شهر يونيو المقبل ورصد له نادي الإبل أكثر من 13 مليون ريال جوائز في الفئات ( الجمل 30- الفحل المنتج – فردي دق- فردي الحيران – الحراير بفردي دق وجل والجمل 20 والفحل المنتج – الهجيج 20) وبالألوان الستة.