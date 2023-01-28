مزاد للمقتنيات الأثرية في مهرجان الحنيني بعنيزة

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أقيم أمس بساحة سوق المسوكف التراثي في عنيزة مزاد علني خاص بالقطع والمقتنيات الأثرية ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الحنيني السابع.

ويهدف المزاد الذي تنظمة الغرفة التجارية بعنيزة إلى الحفاظ على القطع الأثرية، ومعرفة مصادرها ومدى أهميتها لدى أصحابها.

واشتمل المزاد على عدد كبير من الأواني المنزلية القديمة والمصنوعة من الخشب والفخار وبخاصة تلك المتعلقة بصنع الحنيني وغيرها من الاكلات الشعبية إلى جانب بنادق وسيوف وأدوات حربية تراثية قديمة تراوحت أسعارها من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للقطعة ، كما شمل المزاد عدداً من المقتنيات القديمة التي تهافت المواطنون وخاصة المهتمين في جمع واقتناء القطع الأثرية على شرائها بأسعار يرون أنها تستحقها لعلمهم المسبق بما تمثله تلك المقتنيات من أهمية بالغة ، إضافة إلى هواية البعض بجمعها والمحافظة عليها.