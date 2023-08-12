مزرعةٌ ألمانيةٌ تبيعُ كلَّ صقورِها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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تتأهَّب مزرعة (special falcons) الألمانية لاستقطاب دفعة جديدة من الصقور لعرضها في النسخة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور،التي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة أكبر مزارع إنتاج الصقور حول العالم.

وأوضح وكيل المزرعة خالد بن سعد الهاجري،أن الدفعة الأولى التي تمت المشاركة بها منذ انطلاقة المزاد نفدت،ولم يتبقَ منها سوى صقرين فقط،مشيرًا إلى أن الدفعة القادمة من الصقور ستكون أكبر من الأولى.

وأشاد الهاجري بالتنظيم المميز للمزاد والخدمات التي يقدمها نادي الصقور السعودي والتسهيلات الكبيرة،خاصة في عملية استيراد الصقور،مؤكدًا أن المزاد فرصة كبيرة للمنتجين في جانب تبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يخص الصقور.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعد سوقًا موثوقًا وآمنًا لكل مراكز ومزارع الإنتاج المحلية والعالمية،إذْ يوفِّر فرصًا تجارية جديدة للصقَّارين المحترفين عبر عرض أفضل سلالات الصقور،وقد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر.