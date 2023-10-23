دولي

مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: لسنا قادرين على إخلاء مستشفى القدس من المرضى بشكل آمن.. ولا يمكننا التخلي عنهم في هذه الظروف

23 أكتوبر 2023 - 10:48 صباحًا
Members of the Palestinian Abu Dayer family cry the Al-Shifa hospital after the death of family members in an Israeli air strike on the family's home in Gaza City on May 17, 2021. - Israeli jets kept pounding Gaza in the afternoon, as the Palestinian enclave's residents cowered indoors and the violence that has killed more than 200 people, most of them Palestinians, entered a second week. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نيبال فرسخ”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على المستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن مستشفى القدس كانت قد تلقت إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء، لكن من الصعوبة بمكان تنفيذ طلب القوات الإسرائيلية بسبب كثرة أعداد المصابين والجرحى.

وأوضحت أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.

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23 أكتوبر 2023 - 10:48 صباحًا
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