مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: لسنا قادرين على إخلاء مستشفى القدس من المرضى بشكل آمن.. ولا يمكننا التخلي عنهم في هذه الظروف

أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نيبال فرسخ”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على المستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن مستشفى القدس كانت قد تلقت إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء، لكن من الصعوبة بمكان تنفيذ طلب القوات الإسرائيلية بسبب كثرة أعداد المصابين والجرحى.

وأوضحت أن القطاع الصحي في قطاع غزة في جاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية، حتى تستطيع المستشفيات أن تقوم بدورها في علاج المرضى والمصابين.