مسؤولو ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة لموسم حج هذا العام

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أكد عددٌ من المسؤولين ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج على نجاح حج هذا العام مشيرين إلى تميزه وجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط والتنفيذ من قِبل الجهات العاملة كافة في الحج والتي كان لها الأثر الواضح لهذا التميّز والنجاح.

ووصفوا التوسعات التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة أنها مبهرة ورائعة، وجعلت أداء الفريضة أكثر سهولة وراحة، مثنيين على التعاون الكبير الذي وجدوه من الجهات العاملة في الحج خاصة وزارة الحج والعمرة، وشركة مطوفي حجاج الدول العربية بذراعيها “إكرام الضيف، ورحلات ومنافع”، ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم.

جاء ذلك خلال حفل احتفاء شركة مطوفي حجاج الدول العربية بعددٍ من المسؤولين ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج وتكريمهم بمناسبة نجاح الموسم.

وأثنى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج، وعلى الخدمات التي قدّمتها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتيسير رحلة الحاج طوال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال: “شهد هذا الموسم تنظيمًا دقيقًا وانسيابية في الحركة بفضل التخطيط السليم والتعاون مع كل الجهات، بجانب تقديم الخدمات المميزة، وهي أمور انعكست على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج فكان موسماً ناجحاً”.

من جانبه أشاد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا السيد الداه ولد سيد أعمر طالب، بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج الموريتانيين مشيرًا إلى أن كافة الخدمات المقدمة لحجاج موريتانيا سواءً في مكة المكرمة أو في المخيمات بالمشاعر المقدسة كانت في مستوى التطلعات، حيث أبدى جميع حجاجهم رضاهم عنها، داعين الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج.

وأثنى معالي الوزير طالب، على جودة الخدمات التي قدّمتها شركة مطوفي حجاج الدول العربية؛ ما أسهم في أداء الحاج الموريتاني نسكه بشكل مريح، مشددًا على استمرار هذا التعاون بما يرفع جودة الخدمة مستقبلًا.

من جهته أكّد رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر أحمد سليماني، على وجود تطوّر كبير في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهيلات متواصلة تقدّم للحاج الجزائري في كل عام، وأشاد بالتسهيلات التي تقدّم من قبل حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وحجم التطور على مستوى البنية التحتية والذي أسهم في تسهيل رحلة الحاج، وبتعاون وزارة الحج والعمرة معهم في كل ما يتعلق بخدمة الحجاج.

ووصف سليماني العلاقة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية بأنها تكاملية، ووجود التنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج الجزائري منذ وصوله للأراضي السعودية إلى مغادرته، مشيدًا بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات خاصة ذراعها الخدمي “إكرام الضيف”، وهو ما انعكس على أداء الحجاج لنسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.

من جانبه أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا حزب الله أسيوف، بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج، وقال: “رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

وأثنى أسيوف على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة وشركة مطوفي حجاج الدول العربية التي تقدم الخدمة لحجاج روسيا في عامها الأول، لافتًا النظر إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة والشركة الذي كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج، مما أسهم بعد توفيق الله عز وجل بنجاح متميز بكافة المقاييس لأعمال الحج.

من جهته، رفع مدير هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بجمهورية لبنان إبراهيم العيتاني، التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم كل الحجاج اللبنانيين بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع العيتاني هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة، مستشهدًا بقطار المشاعر، وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا على أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج عبر وزارة الحج والعمرة وشركة مطوفي حجاج الدول العربية متكاملة وتشمل جميع المرافق، مضيفًا بقوله: “أحج منذ عام 1985م، كما تسلّمت إدارة البعثة اللبنانية منذ 2002، والتطور في الخدمات التي تقوم بها حكومة المملكة أقل ما يقال فيه أنه تطور مذهل”.

وشدد على أن شركة مطوفي حجاج الدول العربية شريكة في النجاح لحرصها على رفع جودة الخدمات عامًا بعد عام، مؤكدًا على تواصل الاجتماعات واللقاءات في الفترة المقبلة للتجهيز للموسم المقبل بما يلبي رغبات حجاج لبنان.

من جهتها وصفت رئيسة بعثة حج السياحة المصرية السيدة سامية سامي، موسم حج هذا العام بالمميز، مؤكدة أن الحاج المصري وجد الراحة والعناية والاهتمام منذ وصوله إلى مغادرته.

وقالت: “في كل عام نشهد تطورًا في الخدمات وقفزة في المشروعات وحرصًا على التخطيط والتطوير من حكومة خادم الجرمين الشريفين والجهات العاملة كافة في موسم الحج لينعكس ذلك على الموسم، ويخرج بشكل مميز ومبهر على مستوى الخدمة وانسيابية وسلاسة الحركة”.

وقدمت شكرها لمطوفي حجاج الدول العربية، ممثلة في رحلات ومنافع لحرصهم على تقديم تطوير الخدمات المقدمة لحجاج مصر.

بدوره أكد ممثل بعثة حجاج اليمن محمد الشبيبي، أن حجاج اليمن أدّوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة بسبب التسهيلات التي قدمت لهم، مثنيًا على تعاون وزارة الحج والعمرة وشركة مطوفي حجاج الدول العربية مع سرعة التجاوب مع حل كل الملاحظات التي واجهت الحجاج أثناء عملية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة ووضع الحلول العاجلة من قبل الوزارة وشركة مطوفي حجاج الدول العربية.