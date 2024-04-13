مسؤول أممي: لا تحسن في دخول المساعدات إلى شمال غزة رغم تعهدات الاحتلال الإسرائيلي

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حذّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، من استمرار الأوضاع الصعبة في غزة، دون تحسن حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية، أو دعم الرعاية الصحية الحيوية، مؤكداً خطورة الوضع في الشمال بشكل خاص، حيث ألغيت جميع البعثات المقررة لتوزيع المساعدات، مما أثر سلبًا على حالة الأطفال وسوء التغذية.

ويأتي تعليق المسؤول الأممي في سياق تأكيده على أنه تم تسليم حوالي 800 شاحنة فقط من أكثر من ألف دخلت غزة مؤخرًا، مقدمًا رفضه لتبريرات الاحتلال الإسرائيلي لتأخير نقل المساعدات، داعيًا إلى احترام التزاماتها في تحسين سلامة العاملين الإنسانيين ومعالجة الفراغ الأمني، الذي يعرقل عمليات توزيع المساعدات.