مسؤول أوروبي: طالبان لم تتعهد بإعادة فتح المدارس للفتيات

المناطق-متابعات

قال مسؤول أوروبي في كابول اليوم الأحد إن سلطات طالبان لم تتعهد بإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات والنساء خلال العام الدراسي الجديد.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لأفغانستان توماس نيكلاسون إنه لم يسمع أي ” التزام واضح” من وزراء طالبان خلال اجتماعاته.

وأضاف في مؤتمر صحفي” فتح المدارس والجامعات لتقديم تعليم ذي جودة جيدة للصبية والفتيات والنساء والرجال ليس أمرا اختياريا”، موضحا” من الضروري الاستثمار في المستقبل، في الجيل القادم، في أفغانستان أفضل، وعلاوة على ذلك، إنه إجراء ، إنه طلب جميع الأفغان”.

ويشار إلى أنه منذ أن عاد تنظيم طالبان لمقاليد السلطة في آب/أغسطس 2021، أصبحت أفغانتسان الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض تعليم النساء.

وقد منعت طالبان في البداية الفتيات المراهقات من حضور الفصول الدراسية بعد المرحلة السادسة.

بعد ذلك في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم تعليق تعليم النساء حتى إشعار آخر. وأرجعت طالبان ذلك إلى ما وصفته بانتهاك شروط الزي الاسلامي والتعليم المختلط.

وبالإضافة لذلك، تم حظر النساء من العمل في الكثير من الوظائف تشمل العمل في منظمات غير حكومية.

وقال نيكلاسون” هذا انتهاك واضح لحق النساء في العمل، مما يؤثر بصورة كبيرة على قدراتهن لتوفير سبل المعيشة لأنفسهن ولأسرهن”.