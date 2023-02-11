مسئول روسي يتهم بولندا بتمرير وصول المعدات والمرتزقة إلى أوكرانيا عبر أراضيها

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أعرب السفير الروسي لدى بولندا سيرجيه أندرييف عن أسف بلاده للمواقف البولندية الداعمة للجهد العسكري الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتم نقل العتاد العسكري والإمدادات الغربية إلى أوكرانيا عبر الأراضي البولندية.

وقال السفير الروسي – في تصريحات لوكالة أنباء “تاس” الروسية – إن ما لا يقل عن 90 في المائة من الإمدادات العسكرية الغربية تأتي إلى أوكرانيا عبر مسارات في الأراضي البولندية، متهما الغرب باستخدام الأراضى البولندية كمعبر للمقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الأراضي الأوكرانية، مستنكرا سماح السلطات البولندية بذلك.

وأشار المسئول الروسي إلى أن موسكو ليست غافلة وتتابع ذلك التعاون القائم بين بولندا والاتحاد الأوروبي في المجال العسكري لدعم القدرة العسكرية للأوكرانيين، مضيفا أنه توجد على الأراضي البولندية مجمعات للإصلاح والصيانة للمركبات وعربات القتال السوفيتية العتيقة وكذلك الطرازات الغربية الحديثة التي تحدث فيها القوات الروسية إصابات مباشرة أو أعطاب.

وكشف عن أن المركبات المعطبة يتم نقلها من مسارح العمليات في أوكرانيا إلى مراكز الإصلاح البولندية، وهو ما اعتبره السفير الروسي في وارسو دعما عسكريا مباشرا من بولندا لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وانحيازا منها إلى الطرف الغربي في الصراع.

يشار إلى أن روسيا أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، وهو ما قوبل برفض غربي وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفاءها على موسكو، وإرسال مساعدات عسكرية ومالية إلى كييف.