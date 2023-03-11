مسابقات ومسلسلات وكوميديا..” الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة منوعة في رمضان

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إطلاق حزمة متنوعة من برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة، واستقطاب نخبة من النجوم الذين سيُثرون الشاشة بأعمال ذات طابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور نوعي للدراما المحلية.

ويعود برنامج “مراحل” للإعلامي علي العلياني عبر موسمه الثاني على شاشة SBC، فيما يحاور سامي الجابر ضيوفه في برنامج “ذات” في موسمه الثاني على شاشة السعودية، كما سيكون المشاهد على موعد مع المسابقات عبر برنامجي “المطانيخ” من تقديم الثنائي الكوميدي: هشام الهويش، وشيماء سيف، و”الكاش في الطريق” من تقديم مشاهير التيك توك: المشاري العتيبي، وسبايكي، والفنانة هبة حسين.

وستقدم الهيئة عدة برامج دينية أهمها: برنامج “مساجد تاريخية” الذي يرصد البعد الهندسي والإنشائي للمساجد التاريخية المطورة، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، فيما يستعرض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري قصص ومواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامج “الأيام الخالدة”.

ويحقق فايز المالكي أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية عبر برنامج “أمنية”. كما يسلط برنامج “خيرها بناسها” الضوء على القصص الإنسانية لأبرز الشخصيات السعودية العاملة في القطاع الخيري، بينما سيسلط برنامج “جسور” قصص سعوديين نجحوا في مجال عملهم خارج حدود الوطن، بينما برنامج “شجعان” سينقل حياة سعوديين يمارسون وظائف صعبة وخطرة.

وستقدم الهيئة مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها: المسلسل الدرامي “قرة عينك” الذي يبث على القناة السعودية، وسيكون للجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي: “برودكات”، و”نتفلوركس” اللذين يعرضان على شاشة SBC .